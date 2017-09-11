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Spor

(Görüntülü Haber) Avrupa Masa Tenis turnuvasında 2'nci olan Özge Yılmaz yurda döndü

Özge Yılmaz : "Hedefim 2020 Olimpiyatları'na katılmak ve orada daha büyük başarılar elde etmek"   Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 yaş altı Avrupa En İyi 10'la

11 Eylül 2017 23:38

Özge Yılmaz : \"Hedefim 2020 Olimpiyatları\'na katılmak ve orada daha büyük başarılar elde etmek\"


 

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 yaş altı Avrupa En İyi 10\'lar Turnuvası\'nda mücadele eden milli sporcumuz Özge Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu.

Turnuvanın ardından THY\'nin tarifeli seferiyle saat 18.15\'te Manchester\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Avrupa ikincisi Özge Yılmaz ve antrenörü Halit Adak\', Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş katında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli tenisçi, \" İngiltere\'nin Manchester kentinden geliyorum. Orada Avrupa\'nın en iyi 10\'lar turnuvası oldu. Orada 9 tane maç yaptım.6\'sını kazandım. 3\'de yenildim. Yarın Milli takımla beraber Büyükler Avrupa Şampiyonası için Lüksemburg\'a gideceğim. Bu başarımdan dolayı mutluyum. Daha iyisini yapacağımı düşünüyorum. Hedefim 2020 Olimpiyatları\'na katılmak ve orada daha büyük başarılar elde etmek\" dedi.

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