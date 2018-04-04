(Görüntülü Haber) Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAKIM ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00\'da yeniden trafiğe açıldı. Avrupa ile Asya\'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli\'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gece 00.00\'da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği yeniden sağlanmaya başlandı.