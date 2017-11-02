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(Görüntülü Haber) AVM'de hareketlilik : 8 gözaltı (5)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLERde bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor

02 Kasım 2017 22:36

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLERde bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. Boşaltılan alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel Harekat polisi destekli operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun terör bağlantılı olmadığını ifade etti. Şüphelilerin bir süredir polisin takibinde olduğu kaydedildi. 


 

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, \"Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar\" dedi.

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