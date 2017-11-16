(Görüntülü Haber) AVM operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA \"Şirinler\" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 Kasım günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenlemişti. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon genişleterek gözaltı sayısı 13\'e yükseltildi. Emniyette sorguları tamamlanan 13 şüpheli bugün Çağlayan\'daki Adliyesi\'ne sevk edildi.