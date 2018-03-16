T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Avcılar'da sahte cinsel içerikli hap operasyonu

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi

16 Mart 2018 23:55

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Avcılar\'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi\'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği, enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera MehmetCemilDHA AvcılarKaçakçılıkMüdürlüğüYeşilyurt MahallesiDepodaOperasyondaElEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24