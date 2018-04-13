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(Görüntülü Haber) Avanos'ta konut sahibi olanlar sevinç yaşadı

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan 324 konutun kura çekimi yapıldı

13 Nisan 2018 21:55

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nevşehir\'in Avanos ilçesinde yapılan 324 konutun kura çekimi yapıldı.

TOKİ tarafından Nevşehir\'in Avanos ilçesinde yapılan toplam 324 konutun kura çekimi Belediye Başkanı İsmet İnce ve ilçe sakinlerinin katılımı ile yapıldı. 240 tanesi 2+1 ve 84 tanesi de 3+1 konutların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekiminde ev sahibi olmak isteyenler heyecanla barkovizyonu takip etti. Çekilen kurada ev sahibi olmayı hak eden aileler büyük sevinç yaşadı, telefonla sevdiklerini arayarak mutlu haberi verdi.

 

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