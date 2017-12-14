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(Görüntülü Haber) Av tüfeğiyle ateş etti, çatıdan karı temizledi

Adem GÜNGÖRARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Yanıklı köyünde oturan 35 yaşındaki Mevlüt Demir, bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle evinin çatısında biriken kar kütlelerini av tüfeğiyle ateş ederek 'temizledi

14 Aralık 2017 17:29

Adem GÜNGÖRARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Yanıklı köyünde oturan 35 yaşındaki Mevlüt Demir, bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle evinin çatısında biriken kar kütlelerini av tüfeğiyle ateş ederek \'temizledi.\' Evinin çatısına zarar vermemek için bu yöntemi uygulayan Demir’in ilginç kar küreme anına ait görüntüler de soysal medyada ilgiyle izlendi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan evlerin çatıları karla doldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yöre sakinleri evleri ve çevrelerinde biriken karı kendi olanakları ile temizlemek için çaba harcıyor. TEK KURŞUNLA KAR KÜRÜYOR Bölgede özellikle kar yağışının etkisini gösterdiği merkeze bağlı Yanıklı köyü sakinlerinden Mevlüt Demir de kar temizleme çalışmalarında ilginç bir yöntem geliştirdi. Evi ve samanlığının çatısında biriken kara av tüfeğiyle nişan alarak ateş eden Demir bu sayede karın çatıdan temizlenmesini sağladı. Kendine özgü kar küreme yöntemini anlatan Demir bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Arkadaşları arasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlendi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde tüfekten çıkan saçmanın kara isabet alması üzerine kısa süre sonra birbirinden ayrılan kar bloğunun çatıdan kayarak düştüğü dikkat çekti. Evinin çatısına zarar vermemek için bu yöntemi uyguladığını belirten Demir, bu yöntemi izlediği bir filmden esinlenerek uyguladığını söyledi. Demir, bu yöntemi kimsenin denememesi uyarsında da bulundu.

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