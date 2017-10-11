(Görüntülü Haber) AÜ'lü öğrencilerden sanatçılara: Kırgınız, kızgınız ve öfkeliyiz

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nden (AÜ) bir grup öğrenci, Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne tepki amaçlı İstanbul\'da \'Ulusal\' kategoride yarışma düzenleyen sanatçıları protesto etti. Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl kapılarını 54\'üncü kez açmaya hazırlanıyor. 21 Ekim\'de başlayıp 27 Ekim\'de sona erecek festival için bu yıl yeni bir karar alındı. Festivalden \'Ulusal Yarışma\' kategorisi çıkartılarak, \'Uluslararası Yarışma\' bölümüyle devam kararı alındı. Bu karara bazı sanatçılar ve sanatçı birlikleri tepki gösterip festivale katılmayacaklarını ve ulusal kategoriyi İstanbul\'da kendilerinin düzenleyeceğini açıkladı. \'KIRGINIZ, KIZGINIZ VE ÖFKELİYİZ\' AÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı\'ndan bir grup öğrenci, sinemacılara tepki amacıyla açıklama yaptı. Atatürk Kültür Merkezi\'nde (AKM) festivalin simgesi haline gelen Venüs heykeli önünde açıklama yapan AÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, kızgın, öfkeli ve kırgın olduklarını söyledi. Festivalde Türk sinemacıların Antalya\'da uluslararası alanda yarışacağına sevindikleri bir anda protesto kararını öğrendiklerini belirten Özel, “Antalyalılar\'ın festivalini boykot ederek Antalya halkına saygısızlık yapıp İstanbul\'da korsan, paralel bir festival organize edeceklerini duyduk. Meslektaşlarınıza yaptığınız \'Antalya\'ya gitmeyin\' baskınızı Antalya halkına da yapacağınızı mı sanıyorsunuz\" dedi. \'TÜRKİYE\'YE GELMEYİN\' MEKTUPLARI YAZILDIĞI İDDİASI\' Özel, bazı sanatçıların yabancı sanatçılara \'Türkiye\'ye gelmeyin\' uyarısında bulundukları mektup yazdıklarını öne sürdü. Bu tutumun bir saygısızlık olduğunu belirten Özel, “Ülkemizin tanıtımı için katkı sağlayacak, Türkiye\'ye gelecek yabancı konuklara \'Sakın ha Türkiye\'ye gelme\' diye baskı yapacaksınız. Bu şehre saygısızlık yapma hakkını nereden buluyorsunuz? Sizin yaptığınız korsan, paralel girişiminizde gelenek ve ulusalcılık kaygınızın olmadığını gayet iyi biliyoruz\" dedi.