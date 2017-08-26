(Görüntülü Haber) ATV takla attı: 1 yaralı

Hasan UĞUR/ISPARTA-DHA) ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde, ATV\'nin devrilmesi sonucu 60 yaşındaki Fatma Barut yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karayaka Köyü yolunda meydana geldi. Fatma Barut idaresindeki tescilsiz ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Arkasında römork bulunan ATV\'nın takla atması sonucu yola savrulan Fatma Barut yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Barut, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Buradan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Barut\'un hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.