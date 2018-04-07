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(Görüntülü Haber) ATSO'da seçim heyecanı

Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim saat 09

07 Nisan 2018 15:18

Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nda seçim saat 09.30\'da başladı. Oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 22 bin üyenin, 49 meslek komitesinde sandığa gideceği seçimde başkan adayları Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş oylarını kullandı. ATSO\'nun hizmet binasında Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçim için 49 meslek komitesi için sandıklar kuruldu. ATSO binasına iki giriş oluşturuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı seçim için tüm katılıcılar tek tek üst aramasından geçtikten sonra içeriye alınıyor. Oy kullanma işlemi saat 09.30\'da başladı. Dört adayın \'kırmızı\', \'turkuaz, \'beyaz\' ve \'turuncu\' listelerle yarıştığı seçimde, başkan adayları haricinde meslek komitesi ve meclis üyeliği için seçime tarafsız giren birçok grupta da \'yeşil\', \'mavi\' ve \'beyaz\' gibi renkleri kullanıyor. ATSO binası önünde ve içeride başkan adaylarının rengiyle meslek komiteleri için görevlendirilen kişiler tarafından liste renkleriyle yönlendirmeler yapılıyor. Oy kullanma işleminin saat 17.30\'da sona ereceği seçimde, başkan adayları Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş da oylarını kullandı. Toplam 49 meslek komitesinde, 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesi seçilecek. 34\'üncü Grup Meslek Komitesi\'nde oyunu kullanan ATSO Başkanı Davut Çetin, gayet güzel bir katılım olduğunu belirterek, \"Bizim Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri her zaman demokratik bir ortamda gayet güzel bir katılımla gerçekleşir. Bütün aday arkadaşlarıma başarıla diliyorum. 49 komitede yaklaşık 80 liste var. Günlerdir zaten konuşuluyor \'renkler yarışıyor\' diye, herkesin bir rengi var ve akşamüstü saat 18.00 gibi aşağı yukarı sonuçlar belli olur\" dedi.

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