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(Görüntülü Haber) Atölyedeki yangında dumandan etkilendi

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, apartmanın zemin katında bulunan buzdolaplarına gaz dolumun yapıldığı atölyede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

07 Kasım 2017 14:24

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, apartmanın zemin katında bulunan buzdolaplarına gaz dolumun yapıldığı atölyede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı tedavi altına alındı. Yangın gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi 1631 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki buzdolaplarına gaz dolumun yapıldığı atölyede meydana geldi. 53 yaşındaki Suat Canpolat\'ın iş yerinde bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiyeden yardım istedi. Apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dairelerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Suat Canpolat 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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