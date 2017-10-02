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(Görüntülü Haber) Atölyede demir profillerin altında kalan 2 kişi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, tadilat yapılan evin bitişiğindeki demir doğrama atölyesinde, demir profillerin istiflendiği kolonun çökmesi sonucu işyeri sahibi ile müşterisi yaralandı

02 Ekim 2017 20:46

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, tadilat yapılan evin bitişiğindeki demir doğrama atölyesinde, demir profillerin istiflendiği kolonun çökmesi sonucu işyeri sahibi ile müşterisi yaralandı. Olay, öğleden sonra Kale Mahallesi meydana geldi. Gerger Caddesi\'nde bulunan bir evde yapılan tadilat sırasında Cuma Geyik\'e ait demir doğrama atölyesindeki demir profillerin istiflendiği kolon çöktü. Bu sırada işyerinde bulunan Cuma Geyik ile müşterisi Ahmet Yapıcı demir profillerin altında kaldı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından vatandaşların yardımıyla demirlerin altından çıkarılıp olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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