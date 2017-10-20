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Spor

(Görüntülü Haber) ATO, Ampute Milli Futbol Takımı'nı ağırladı

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)   Ankara Ticaret Odası (ATO), Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nı ağırladı

20 Ekim 2017 21:37

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)


 

Ankara Ticaret Odası (ATO), Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı\'nı ağırladı. 

ATO\'nun milli sporcular onuruna verdiği öğle yemeğine sporcular ve teknik adamların yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Karabay, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yemekte yaptığı konuşmada, Ampute Milli Futbol Takımı\'nın başarısının Türk milletine moral verdiğini belirterek, \"Zor bir coğrafyadayız. Bu başarılara çok ihtiyacımız var. Bu başarıyı bize yaşatan milli takımımızın bütün fertlerini tek tek tebrik ediyorum, ATO Yönetimi ve şahsım adına hepsini alınlarından öpüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar\" dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı\'nın, engellerin bedende değil kafada olduğunu herkese gösterdiğini vurgulayan Baran, \"Aslında bu arkadaşlarımız sadece bir kupayı kazandırmadılar, 80 milyon insana, bu ülke insanının engelli de olsa neler yapabileceğini gösterdiler. Engelleri nedeniyle evlerine kapanan gençlerimize örnek oldular, ışık oldular\" diye konuştu.

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