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(Görüntülü Haber) Atme'de kadın sağlık merkezi hizmete açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) ULUSLARARASI Doktorlar Birliği (AID) tarafından İdlib?in Atme bölgesinde kurulan, kadınların gebelik öncesinde ve sonrasında faydalanabileceği kadın sağlık merkezi hizmete açıldı

24 Ekim 2017 19:34

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) ULUSLARARASI Doktorlar Birliği (AID) tarafından İdlib?in Atme bölgesinde kurulan, kadınların gebelik öncesinde ve sonrasında faydalanabileceği kadın sağlık merkezi hizmete açıldı. Türkiye sınırı yakınında olan İdlib iline bağlı Atme Kasabası\'nda hizmete açılan kadın sağlık merkezi ile ilgili bilgi veren AID Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cihat Aygün, bölgede 400 binin üzerinde kadının yaşadığını söyledi. Aygün, ?Hizmete giren merkezde kadınlara gebelik öncesi ve sonrasında sağlık desteği verilecek. Uzman ekiplerimiz tarafından düzenli olarak muayene ve kontrolleri yapılarak süreçle ilgili bilgilendirileceklerö dedi. Suriye?de iç savaşın 7 yıldır devam etmesi nedeniyle sağlık anlamında birçok konuda ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade eden Aygün, açtıkları sağlık merkezinden en iyi şekilde hizmet vereceklerini kaydetti.

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