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(Görüntülü Haber) Atme kampında 'yaşam savaşı'

İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Atme kabasındaki kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda, yaklaşık 700 bin Suriyeli, zor şartlarda yaşam savaşı veriyor

08 Şubat 2018 18:23

İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Atme kabasındaki kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda, yaklaşık 700 bin Suriyeli, zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.

PKK/YPG\'li teröristlerin önceki gün düzenlediği roketli saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin yaralandığı Atme kampındaki sağlıksız koşullara ölüm korkusu da eklenirken, sığınmacıların tedirginliği arttı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından güvenliği sağlanan kamptaki Suriyelilere, Türkiye\'den de gıda yardımı yapılıyor. Reyhanlı\'nın sınır mahallelerinden rahatlıkla görülebilen kamptaki gıda, ısınma ve temizlik sorunu, yaşamı zorlaştırıyor. Kamptaki her yaştan binlerce Suriyeli, yıllardır elektriğe hasret yaşarken, durumu daha iyi olan aileler ise jeneratör kullanarak, günün belli saatlerinde enerjiden yararlanabiliyor.

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