(Görüntülü Haber) 'Atmaca'nın testi için Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor

Osman ŞİŞKO- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 28 metrekarelik atölyede yüksek verimliliğe sahip elektromobil araç üretti. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen ve 100 kilometrede sadece 1.4 lira değerinde yakıt tüketimine sahip ’Atmaca\' adlı elektrikli otomobilin testi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bekleniyor. RTEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü\'nün öğrencileri, akademisyen Doç. Dr. Ersen Beyatlı öncülüğünde, otomobil üretimi için kolları sıvadı. Öğrenciler Berkan Emre İnce, Bünyamin Mete, İbrahim Buldu, Emrah Kapukaya, Raşit Aladağ, Furkan Sarı, Ayetullah Boztaş, Abdullah Bozkurt ve Aydan Burcu Başer\'den oluşan ve kendileri için ‘Atmaca’ adını kullanan ekip, 28 metrekarelik atölyede işe koyuldu. Nisan ayında üretim çalışmalarına başladıkları yüksek verimliliğe sahip elektromobil aracı, 4 ay içerisinde tamamladı. 220 kilo ağırlığındaki otomobil, saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. 100 KİLOMETREDE 1.4 LİRA YAKIT TÜKETİYOR Üretimi tamamlanan elektromobil, TÜBİTAK tarafından Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen uluslararası Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda da yer aldı. Yarışlarda üniversiteyi temsil eden \'Atmaca\' ekibi, ürettiği elektromobil aracıyla dereceye girdi. Kocaeli Körfez Pisti’ndeki 30 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışmada, 100 kilometrede 1.4 lira değerinde yakıt tüketimine sahip \'Atmaca Elektromobil\', rakip araçlar arasında öne çıktı. Otomobil, 18 Kasım Cumartesi günü, memleketi Rize’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelmesiyle test edilecek. \'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR\' RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitelerinin ve mühendislik fakültesinin yeni olduğunu belirterek, öğrenci ve akademisyenlerin kendilerine böyle bir projeyle geldiklerinde onlara destek olduklarını hatırlattı. Öğrencilerin sadece teorikte değil, uygulamada da kendilerini geliştirmelerini istediklerini dile getiren Karaman, “Bu anlamda biz de projeyi elimizden geldiğince destekledik. Bir mekan tahsis ettik ve maddi imkan ve ödenek sunduk. Çocuklar da gece gündüz çalıştılar. Bazı sabahlar çocukları tamirhanede kanepede uyurken görüyordum. Sonuçta arabayı bitirerek yarışmaya katıldılar. TÜBİTAK\'ın bu yarışmasına 51 üniversite katıldı. Bu yarışmacılar iki farklı ön elemeden geçtiler. Bizim aracımız da bu elemelerin hepsini başarı ile geçti. Yarışmada da 51 üniversite arasından 18’inci olduk. Ben aracı yapan ekibi ve bize destek veren herkesi tebrik ediyor ve onlara teşekkür ediyorum. Bu aracı biraz daha geliştirecekler. Bir sonraki yarışta da daha yukarıki basamaklara çıkmayı hedefliyoruz. Aracın hem dış görünüşünü hem de kullanılışını daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda bir tecrübe elde ettiler. Bunu önümüzdeki süreçte bir adım daha ileriye taşıyacaklardır\" diye konuştu. \'28 METREKARE ATÖLYEDE YAPILDI; KAPI KIRILARAK, ÇIKARILABİLDİ\' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil konusunda sanayicileri yönlendirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Karaman, şunları söyledi: “Bugüne kadar araçları hep yurt dışından ithal ederek, alıyoruz. Üniversitelerin bu konuda devlete ve üreticilere destek vermesi lazım. RTEÜ olarak biz de bu işin bir yerinde olalım, dedik. Biz de bunu yapabiliyoruz, dedik. Burada yapılan çalışmalara devletimiz, destek vermeyi arzu ediyor. Bu, bize bir ön araştırma, model oldu. Umarım daha gelişmiş daha iyisinde önümüzdeki dönem arkadaşlarımız yapacaktır. Çok dar bir mekanda arkadaşlarımız bu aracı yaptı. Bizim için zordu; çünkü ilkti. Hatta aracı yaptığımız 28 metrekare tamirhanenin kapısı dardı. Biz kapıyı kırarak, aracı dışarı çıkarttık. Zor şartlarda, kıt imkanlarla bunu başardık; ama insanlar, bunun yapılabildiğini gördüler. Şimdi daha çok destek alacağımızı düşünüyorum. Artık elimiz, bu konuda daha güçlenmiş oldu” Karaman, memleketinde, kendi ismini taşıyan bir üniversitede yapılan otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görmesini çok arzuladıklarını belirterek, bunun öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını da vurguladı. \'SAATTE 120 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR\' Otomobilin yapımına emek veren RTEÜ\'de Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ersen Beyatlı ise projeye 28 metrekarelik bir alanda başladıklarını anlattı. Beyatlı, “4 aylık bir çalışma sürecinde, 11 kişilik bir ekip, gece-gündüz dönüşümlü olarak çalıştık. Aracımıza isim olarak ‘Atmaca’ adını verdik. Bu araç, sadece elektrik enerjisiyle bataryadan güç alarak ilerleyen bir araç. Bir depo ile yaklaşık 150 kilometre gidiyor. Saatte 120 kilometre hız yapabilme kapasitesine sahip. Çok değişik teknikler deneyerek, aracı 220 kilo olarak çok hafif yaptık. Edindiğimiz tecrübeler sonrasında önümüzdeki yıllarda bu ağırlığı daha da düşürmeyi hedefliyoruz. Pilimiz şarjı yarım saate yüzde 80 oranında doluyor, tam dolum süresi 4 saati buluyor” diye konuştu. \'AMACA YÖNELİK MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ\' Yerli otomobil konusunda ciddi atılım yapılan bir dönemde, Türk mühendislere ihtiyaç duyulacağını düşündüklerini dile getiren Beyatlı, “Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizi bu alanda iyi yetiştirerek, ülkemizin bu konuda varmak istediği sonuçlara daha çabuk ulaşmasını amaçlıyoruz. Bizzat amaca yönelik mühendisler, yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda donamlı mühendislerin bizzat üniversite sıralarında yetişmesini amaçlıyoruz” dedi. FOTOĞRAFLI