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(Görüntülü Haber) ATM dolandırıcıları yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bankaların ATM'lerine kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera yerleştirip insanları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı

07 Aralık 2017 01:50

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bankaların ATM\'lerine kredi kartı kopyalama cihazı ve gizli kamera yerleştirip insanları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir ATM\'ye kart kopyalama cihazı takıldığı ve ATM\'yi kullanan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıldığı bilgisi aldı. Polis ekipleri aldığı bilgi üzerine ihbar edilen ATM üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda ATM\'ye kart kopyalama cihazı ve gizli kamera düzeneğinin yerleştirildiğini tespit eden polis, cihazları izlemeye aldı. Bir süre sonra ATM\'ye gelen ve cihazları almaya çalışan O.T. ve F.T.\'yi takibe alan polis düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen O.T. ve F.T.  çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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