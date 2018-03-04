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Spor

(Görüntülü Haber) Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı

  ÖMER KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)   Vatandaşların karton kızaklarla katıldığı diğer yarışma renkli görüntülere sahne oldu  Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı'ndaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde  Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2'

04 Mart 2018 12:34


 
ÖMER KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)   Vatandaşların karton kızaklarla katıldığı diğer yarışma renkli görüntülere sahne oldu 


Kahramanmaraş\'ta Ahir Dağı\'ndaki Yedikuyular Kayak Merkezi\'nde  Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı.  10 ilden 47 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası\'nı Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü kazandı. Ayrıca vatandaşların kendi tasarladığı kartondan yaptıkları kızaklar ile yarışma düzenlendi. Her iki yarışta da renkli görüntüler yaşandı. 


ATLAR BİTİŞ NOKTASINA METRELER KALA DURAKLAYIP İLERLEMEMEK İÇİN ADETA İNAT ETTİ


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Yedikuyular Kayak Merkezi\'nde yapıldı. Erzurum, Kastamonu, Artvin, Kütahya, Ankara, Kars, Erzincan, Bursa, Yalova ve Alanya\'dan 47 sporcu katılımıyla gerçekleşen şampiyona kıran kıran geçti. Atların kar üstünde oldukça zorlandığı yarışmada bazı atlar pistten dışarı çıkarken, bazıları da bitiş noktasına metreler kala duraklayıp ilerlememek için adeta inat eti. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışlar sonunda Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu olurken, Erzincan Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ve protokol tarafından verildi.


KARTON KIZAKLARLA YAPILAN YARIŞMA  RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU 


Kahramanmaraş\'ta Ahir Dağı\'ndaki Yedikuyular Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğruyor. Düzenlenen  Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası\'nın ardından vatandaşların kendi tasarladığı kartondan yaptıkları maketler ile kızak yarışması düzenlendi.  Karton kızaklar ile yapılan yarışma renkli görüntülere sahne oldu.  Yarışmada  çoğu birbirinden farklı tasarlanmış araçlar yarışma parkurunu bitirimeden devrildi. Yarışmaya katılan çocukların aileleri ise çocuklarına destek olmak için pist kenarından taktik verdi.  Bazı yarışmacılar kara saplanan karton kızaklarını iterek finiş çizgisine getirmeye çalıştı.


MEHMETÇİK\'E DESTEK 


Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne gelen vatandaşlar ayrıca Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Türk askerlerine destek için Türk bayrakları açtı.


ERKOÇ :  TÜM TÜRKİYE\'Yİ KAHRAMANMARAŞ\'A DAVET EDİYORUZ


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç şehir merkezine 15 kilometre mesafede olan Yedikuyular Kayak Merkezi\'mize hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Başta Gaziantep, Adana ve Malatya olma üzere tüm Türkiye\'yi Kahramanmaraş\'a davet ediyoruz\" diye konuştu. 

 


GENÇ: GEÇMİŞ SPORLARI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise Kahramanmaraş\'ın kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek geleneksel sporları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi. 

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