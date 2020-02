(Görüntülü Haber) Atletizmde 2017'nin enleri belli oldu (4)

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: \'\'29 bin 800 aktif sporcumuzla 2020 Olimpiyatları\'na emin adımlarla yürüyoruz\'\'



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \'\'Türk atletizmini iyi yerlere getireceğiz\'\'



\'\'Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları\'\'



Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Ödül Gecesi İstanbul\'da yapıldı. Geceye; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein Arne Hansen ile milli sporcular katıldı. Organizasyonda ödüllerin yanı sıra 2018 yılı formaları da tanıtıldı. Düzenlenen gecede Türk atletizmine destek veren basın mensupları ödüllerini alırken Doğan Haber Ajansı (DHA) 2 ayrı kategoride ödüle layık görülü. Basın Destek Ödülü\'nü DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı alırken Yılın Basın Muhabiri ödülünü ise DHA Spor Muhabiri Ercan Ata aldı.







ÇİNTİMAR: \'\'29 BİN 800 AKTİF SPORCUMUZLA 2020 OLİMPİYATLARI\'NA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ\'\'



Türk atletizminin son yıllarda Avrupa ve dünya atletizminde belli bir çıtaya çıktığını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, en büyük pay sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak olduğunu dile getirdi. Başkan Çintimar, \'\'Biz bütün ekibimizle bu seviyeye geldik. 29 bin 800 aktif sporcumuzla 2020 Olimpiyatları\'na emin adımlarla yürüyoruz. Bundan önce olimpiyatlarda 3 madalyamız vardı. 2020\'de bundan daha fazlasını almak için çalışıyoruz\'\' dedi.





GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: \'\'TÜRK ATLETİZMİNİ İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ\'\'





Düzenlenen gecede olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisinin de atletizm camiasının bir parçası olduğunu belirterek, \'\'Kabataş Lisesi\'nde okurken atletizm takımındaydım. Takım halinde şampiyon olmuştuk. İnönü Stadı\'nda birçok atletizm müsabakasına katıldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nde Genel Sekreterlik yaparken, atletizm branşındaki birçok sporcu ile beraber olduk. 2017 yılında atletizmde çok önemli neticeler ortaya çıktı. Federasyon ve hocaları tebrik ederim. Ramil Guliyev\'in 200 metredeki dünya şampiyonluğu, Türk atletizmde zirve. Yasmani Copello Escobar\'ın olimpiyattaki bronzu, Mizgin Ay\'ın 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonluğu önemli. Fenerbahçe\'ye, Enka\'ya, İBB Kulübü\'ne teşekkür ederim. Spora çok büyük yatırımlar yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk atletizmi çok önemli tesisler kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın atletizme verdiği destek Türk atletizminin çıtasının yükselmesine neden oluyor. Türk sporu iyi yolda. Fatih Çintimar, 2013\'te göreve geldi. Kendisine desteğe devam edeceğiz. Biz güçlü bir aileyiz. Bu güç Türk atletizmini iyi yerlere getirecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü\'ne ve Aziz Yıldırım\'a teşekkür ederim. Çok çalışmak zorundayız. Güçlü rakiplerimiz var. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Buradan yeni madalyalar gelecek. Her şey Türk sporu için. Şu anda Afrin\'deki Mehmetçiklerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar için koşacağız\'\' diye konuştu





Jüri oyları sonucunda ödül alan isimler şu şekilde:







Yılın erkek atleti: Ramil Guliyev







Yılın kadın atleti: Eda Tuğsuz







Yılın 23 Yaş Altı erkek atleti: Osman Can Özdeveci







Yılın 23 Yaş Altı kadın atleti: Yasemin Can







Yılın 20 Yaş Altı erkek atleti: Alperen Acet







Yılın 20 Yaş Altı kadın atleti: Meryem Bekmez







Yılın 18 Yaş Altı erkek atleti: Mehmet Çelik







Yılın 18 Yaş Altı kadın atleti: Mizgin Ay







Altyapıya destek kulüp özel ödülü: İzmir Atletizm Spor Kulübü







Yılın kulüpler özel ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediye







Yılın kulübü özel ödülü: Enka ve Fenerbahçe







Atletizmde yılın annesi: Meryem Bekmez\'in annesi Hevile Bekmez







Performans özel ödülleri: Tuğba Güvenç, Yasmani Copello Escobar, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen







Basın destek ödülleri: Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, NTVSpor, TRT Spor ve Sports TV







Atletizme hizmet ödülü: Spor İstanbul, Uzun Etap, Argeus Travel Events, Murat Kocakaya







Sponsor ödülü: Milli Takımlar Ana sponsoru Turkcell, TAF Ana Sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı







Fair Play ödülü: Nimet Karakuş







Yılın erkek antrenörü: Oleg Mukhin - Ramil Guliyev\'in antrenörü







Yılın kadın antrenörü: Güler Yaşar - Sinan Ören ve Büşra Yıldırım\'ın antrenörü







Onur ödülü: Aziz Yıldırım ve Şarık Tara







Yılın basın muhabiri ödülü: Ercan Ata - DHA







YENİ FORMALAR TANITILDI







Öte yandan Türkiye Atletizm Federasyonu\'nun 2018 yılı formaları tanıtıldı. Üzerlerinde ay ve yıldız figüründen oluşan yeni formaların tanıtımı öncesinde Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar\'ın da aralarında bulunduğu milli sporcular zeytin dalı figürlü pelerinle sahnede yer aldı.