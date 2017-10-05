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Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

KONYA DHA ATİKER Konyaspor, kendi sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını sürüdürüyor

05 Ekim 2017 13:06

KONYA DHA ATİKER Konyaspor, kendi sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını sürüdürüyor. Atiker Konyaspor ekip Süper Lig\'in 8\'inci hafta maçında 14 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil- beyazlı ekip teknik direktör Mustafa Reşit Akçay gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana sakatlığı devam eden Amir Hadziahmetovic ve Eren Albayrak takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman çabukluk-koordinasyon hareketleri, pas ve atak sonlandırma çalışmasıyla devam etti. Antrenman 6’ya 6 topla oyunla sona erdi.

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