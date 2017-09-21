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Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor'da hedef 3 puan

KONYA DHA)) Atiker Konyaspor, bu hafta kende sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

21 Eylül 2017 14:16

KONYA DHA)) Atiker Konyaspor, bu hafta kende sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Atiker Konyaspor 23 Eylül Cumartesi günü saat 14.00\'de kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarsporla karşılaşacak. Hazırlık çalışmalarına başlayan yeşil- beyazlı ekibin hedefi maçı 3 puanla tamamlayıp, kötü gidişatı sona erdirmek. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleşen gözetiminde antrenmana tedavi olan Ferhat Öztorun katılmazken, Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topla oyunla sona erdi.

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