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Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor'a coşkulu uğurlama

Tolga YANIKKONYA, (DHA) ANTALYASPOR maçının hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor, havayoluyla maçın oynanacağı kente hareket etti

14 Nisan 2018 20:16

Tolga YANIKKONYA, (DHA)
ANTALYASPOR maçının hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor, havayoluyla maçın oynanacağı kente hareket etti. Yeşil Beyazlı kafileyi havalimanında bir grup taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, maçın oynanacağı kente hareket etti. Takım otobüsüyle Konya Havalimanına gelen kafileyi yaklaşık 300 kadar taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarları karşılarında gören futbolcularda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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