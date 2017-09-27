(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçı hazırlıklarını tamamladı

KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu?nda yarın oynayacağı Vitoria Guimaraes maçı hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip bugün teknik direktör Mustafa Reşit Akçay\'ın başarılı oyuncu Skubic ile birlikte düzenlediği basın toplantısının ardından Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla hazırlık çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.