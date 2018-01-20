T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Süper Ligin 18'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

20 Ocak 2018 17:42

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Süper Ligin 18\'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş\'tan kiralanan Orkan Çınar\'da ilk antrenmanına çıktı. Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sonlandırdı. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleşen antrenmana sezon sonuna kadar Beşiktaş\'tan kiralanan Orkan Çınar da katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman gol çalışması ile sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHAATİKER Konyaspor Süper LiginTrabzonsporBeşiktaşOrkanAtiker Konyaspor Kayacık TesisleriTeknikMehmetKoşu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24