(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Evkur Yeni Malatyaspor maçı kader maçımız"

KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin kendileri için kader maçı olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Ligin 24\'üncü hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Mehmet Özdilek, bu maçın kendilerini açısından kader maçı olduğunu söyledi. Özdilek, \"Bu maç bizim için neredeyse bir \'kader maçı\' niteliği taşıyor. Aslında kalan 11 maç ve ortada olan 33 puan var. Çok önemli bir puan dilimi olarak görüyorum. İçeride 5 maçımız var. Dolayısıyla bunları kazanabilecek gücümüz de var. Bunları kazandığımız takdirde beklenen çizgide olacağımızı düşünüyorum. 6 deplasman maçımız var. Bunların ikisini büyük takımlarla oynayacağız. Diğer 4\'ü ise kazanabileceğimiz takımlar. Ama sezon başı itibariyle bugüne kadar gelen bir gerçek var. Bunun altını çizmek istiyorum. İçeride çok farklı yapıda oynayan bir Atiker Konyaspor, deplasmanda ise tam tersi iç saha performansıyla bağdaşmayan bir mücadele ortaya koyan Atiker Konyaspor var. Özellikle Gençlerbirliği ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığımız ve kaybettiğimiz maçlar performansımızın altında kaldığımız ve istenmeyen sonuçlar aldığımız maçlar oldu. Bunu söylemekten de gocunmuyorum\" dedi. LİGDE KOLAY MAÇ YOK Ligde kolay maç olmadığını belirten Özdilek, \" Bu hafta nispeten daha rahat bir takıma karşı oynayacağız. Onlarda özellikle ikinci yarı itibariyle çok dirençli ve içeride-dışarıda puan almaya çalışan bir takım. Kolay maç yok. Ama bizim tek düşüncemiz Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız bu maçı kazanmak. Çünkü kazandığımız takdirde yukarıdaki takımlarla puan farkının tekrar daralacağını düşünüyorum. Her maçı tek tek düşüneceğiz. Onun için bütün konsantrasyonumuz hafta sonu oynayacağımız Malatyaspor maçını kazanma üzerine olacak\" diye konuştu. ALİ ÇAMDALI\'YI ÇOK SEVİYORUM Yönetim kurulunun aldığı karar sonrası sözleşmesi tek taraflı fesh edilen Ali Çamdalı hakkında konuşan Mehmet Özdilek, \"Ali Çamdalı\'yı çok seviyorum. İyi de bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Tabii kişiler, oyuncular ve hocalar kulüplerin üzerinde değil. Yönetimin aldığı karara saygı duymak zorundayız. İnsani boyut olarak baktığımız zaman Ali Çamdalı benim çok sevdiğim bir kişilik. Bunu bugün nasıl ifade ediyorsam, geçmişte de söyledim ve bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğim. Ama kulübün bazı prensipleri var. Kulüpler prensipleriyle yaşayan kurumlardır. Dolayısıyla yönetim kurulunun ortak aldığı bir karar bu ve bizlerde çalışanlar olarak bu karara saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok\" cevabını verdi.