(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay: "Yarın akşam çok iyi ışıldamalıyız"

Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın akşam oynayacakları Vitoria SC maçından önce Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Nejc Skubiç ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Vitoria SC maçının çok önemli olduğunu ve taraftar ile futbolcuların buluşacağı bir karşılaşma olacağını ifade eden Mustafa Reşit Akçay, \"Yarın akşam bizim ve oyuncularımız açısından önemli bir maç. Taraftarla buluşma anı. Takım olarak sahanın elektrikleri ve taraftarımızın vereceği elektriği ile bütün oyuncularımızın ampulleri yanmalı ve yarın akşam çok iyi ışıldamalıyız. Sahaya çok iyi mücadele sergilememiz gereken maç oynayacağız\" dedi. \"RAKİBİMİZİN ZAYIF ALANLARI İLE İLGİLENECEĞİZ\" Vitoria SC’nin istatistiklerinin güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Akçay, şunları söyledi: \"Farklı oyun anlayışı olan yüksek seviyede istek ve arzu ile oynuyorlar. Atak özellikleri kenardan merkeze gelmek üzere organize olmuş. Ölü top becerileri ve faydalanma yetenekleri yüksek bir takım. Üçüncü bölge oyuncuları takımın en güçlü yanını oluşturuyorlar. Dikkat etmemiz gereken bir hücum blokları var. Zayıf anları da mevcut. Yarın akşam özellikle biz de zayıf tarafları ile ilgileneceğiz. Ama her şeyden önce topun bizde olmasını sağlamayız. Bunun üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor. Topu rakibe verdiğimiz her topun bize tehdit oluşturacağını bilmemiz gerekiyor ve arkadaşlarımız da bunu biliyorlar. Yarın akşam bizim için zor bir maç olacak.\" NEJC SKUBIC: \"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ\" Basın toplantısına katılan Nejc Skubiç ise yarınki karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, \"Çünkü taraftarımıza kavuşacağız. Onların desteği ile galibiyet bekliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz\" dedi.