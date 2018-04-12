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Spor

(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12 Nisan 2018 21:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 29\'uncu hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak yeşil beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmanda Amir Hadziahmetovic fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, tedavisi tamamlanan Wilfred Moke takımla birlikte çalışmalara katıldı. Koordinasyon ile ısınma, çabukluk ve sürat çalışması ile başlayan antrenman 5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. Başkan Fatih Yılmaz\'ın da takip ettiği antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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