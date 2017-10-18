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(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarını tamamladı

KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, kendi evinde oynayacağı Salzburg maçının çalışmalarını tamamladı

18 Ekim 2017 23:30

KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, kendi evinde oynayacağı Salzburg maçının çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri başladı. İlk 15 dakikası basına ve taraftara açık olan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Salzburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Atiker Konyaspor ile Salzburg, yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda karşı karşıya gelecek.

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