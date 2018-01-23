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(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor eski Başkanı Şan: "Beraat ettim"

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılandığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, ilk duruşmad

23 Ocak 2018 19:08

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılandığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, ilk duruşmada beraat etti. Beraat kararının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Şan, şunları söyledi: \'\'Suçlandığım dosyadaki tek suç delili olan telefonda 13 kez \'Bylock\' girişi bulunduğu tespitinin Türkiye genelinde 11 bin 480 kişide olduğu gibi iradem dışında yine hain terör örgütü FETÖ\'nün yine hain planı olan Mor beyin yazılı kaynaklı olduğu hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi ve beraat ettim.\'\' \'Bylock\' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdiği 21 Ağustos tarihinde Konya ve Konyaspor ile Konya siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri süren Şan, \'\'21 Ağustos, şahsım üzerinden Konya\'yı, Konyaspor\'u ve Konya siyasetini dizayn etme girişimlerinin milatı olmuştur. 22 Ağustos tarihinde 54 yıllık yaşantım boyunca, ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başına öne eğecek hiç bir eylemim ve meşru örgütle bağlantım olmadığını kamuoyuna ifade etmiştim. Adeta çocuklarımdan ayırmadığım Konyaspor\'u ve Konyaspor camiasını bu linç girişiminden etkilenmemesi adına aklanıp döneceğim diyerek yıllarca gururla başkanlığı yaptığım Konyaspor başkanlığından istifa etmiştim\'\' dedi.

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