(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti -1

\"Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum\" Konya\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade veren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şan, \'\'Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum\' \'dedi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdi. 5 ay süren soruşturma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, gece Konya Büyükşehir Stadı\'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi. Konyaspor Başkanı\'nın FETÖ\'den ifade verdiği ortaya çıktıktan sonra Nalçacılılar Taraftar grubu, gece yarısı sosyal medyadaki grup hesabından açıklama yapıp, Şan\'a istifa çağrısında bulundu. Ahmet Şan, bugün öğlen saatlerinde ise görevinden istifa ettiğini açıkladı. Avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında, kulübe zarar gelmemesi için istifa ettiğini belirten Şan, açıklaması şöyle: \"Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık. Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir.\'\' Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan, uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şan, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmuştu.