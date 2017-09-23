(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İlk yarı ligin seviyesinin altında oynadıklarını ancak ikinci yarı bunu düzelttiklerini anlatan Akçay şöyle dedi: \"Camiamız ve bizim için son derece önemli bir müsabaka oynadık. İki farklı devre olarak değerlendirilebilir. İlk yarı üzerimizdeki baskı ve sinir sistemimizde yarattığı etki davranışlarımızın büyük bölümü ligin seviyenin altında oldu. Buna rağmen ikinci yarı bulunu düzelttik. Topun bizde kalmasıyla ilgili süreci arttırdık. Bu da bizim oyuna hakimiyetimizi yükseltti. Camia için bizim için, herkes için önemli olan bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımızı kutluyorum. Çünkü hakikaten çok zor. Meslekleri olmasına rağmen bunu atlatmak da kolay işler değil. Sonuçta insanız ve duygumuz var. O açıdan çok iyi oldu.\" \"ÖMER ALİ PROFESYONEL OLDUĞUNU GÖSTERDİ\" Ömer Ali Şahiner’in dedesinin vefat ettiği ve buna rağmen karşılaşmaya çıktığı hatırlatılarak karşılaşmadaki performansı sorulan Akçay, \"Ömer Ali bir profesyonel olduğunu gösterdi. Bana göre Ömer Ali bugün farklı şeyler ispat etti. Farklı duygularla farklı şeyler yapılabileceği ile ilgili Türkiye’ye çok iyi bir örnek oldu. Bu onun şansıydı ve iyi kullandı. Gol atmış olması dedesinin günahlarına kefaret olsun. Konyaspor ve camia olarak böyle oyunculara bizler sahibiz. Çok mutlu oldum\" dedi. \"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ\" Kazanmak için geldiklerini ama kaybettikleri için üzüntülü olduklarını dile getiren Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, \'\'Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Rakibin maçın başında bizim kalemize daha çok geleceğini daha etkili olacağını ve baskılı olacağını düşündük. Ama tam tersi oldu. Baktığmızıda ilk yarı 4-5 tane girdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibizime pozesyon vermedik. Uzaktan gelen ve kalemize de yaklaşmayan bir atak organizasyondan sonra gol yedik ve 1-0 mağlup duruma düştük\" diye konuştu. İkinci yarı ise oyunu çevirmek için hamleler yaptıklarını anlatan Buruk şunları söyledi: \"İkinci yarıda Konyaspor takımı daha derli topluydu ve biraz daha geriye çekildi. Hücumsal anlamda hamleler yaptık. Bunlar da oyuna giren oyuncularımızdan verim alamadık. Konyaspor’un oyuncuları daha isteklilerdi. 1-0\'ı korumak için daha dirençlilerdi. Daha sonra ikici golü bulduktan sonra da puan alabileceğimize inanmayan bir oyuncu gurubu sahada oluştu. Üzücü ama ben oyuncularımı isteklerinden ve özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmandı ve zorlu bir maçtı. Buraya kazanmak için gelmiştik. Ama kaybettiğimiz için üzüntülüyüz.\"