(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının ardından (1) //Yeniden//

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA, (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lig maçı gibi güzel bir maç olduğunu belirterek, ikinci maç için küçük de olsa avantajlı olduklarını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sonuçlanan Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası maçı değerlendirdi. Güzel bir maç olduğunu ifade eden Terim, \'\'Sanki bir lig maçı gibi oldu. 3-2 yenilebilirdik, 4-1 de olabilirdi. Bu da nazar boncuğumuz olsun\" dedi. Bu maçta oynamayan oyuncuları görme şansı yakaladıklarını belirten Terim, ara transfer döneminin sona erdiğini ve ellerindeki oyuncuları sezon sonuna kadar iyi değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Galatasaray\'ın küçük de olsa avantaj yakaladığını ifade eden Terim, \'\'Galatasaray takımı, muhakkak İstanbul\'da 2-2 dışarda bizim için iyi bir sonuç beraberlikle turu atlarız düşüncesi içinde olmayacaktır. Orda da kazanmak için golü bulup, korkulu bir rüya görmek istemiyor olacağız. Oradaki maçın da güzel geçeceğine inanıyoruz. Konyaspor da, biz de, rotasyonla mı devam ederiz ya da başka bir kadro mu olur bilemiyoruz. Güzel bir eşleşme oldu. Küçük de olsa avantajımız var. Ama maçtan önce biz favoriyiz diyecek bir sonuç değil. Konya da gördüğünüz gibi istediğini yapabiliyor\" diye konuştu. MEHMET ÖZDİLEK: \"BİR SONRAKİ MAÇ İÇİN ÖNEMLİ SONUÇ\" Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise maçın 2-2 sonuçlanmasının bir sonraki maç için önemli bir sonuç olduğunu belirtti. Bu maçta forma bulamayan veya sakatlığından dolayı oynayamayan oyunculara şans vermeye çalıştığını ifade eden Özdilek, \'\'Pazar günü yeniden maçımız var. Son dönemde forma şansı bulamayan ve sakatlıkları bulunan oyunculara şans verdik. İyi oynadılar. Seyircinin de müthiş enerjisi vardı. Pazar günü de tribünleri doldurmalarını bekliyoruz. Çünkü pazar günkü maç bizim için önemli. Bu maçta da 2-1\'den sonra pazar gününü düşünerek oynadık\" dedi. Özdilek, ligdeki konumlarından memnun olmadıklarını ve bu nedenle lig maçının kendileri için daha önemli olduğunu kaydetti. Yeni transfer edilen Jahovic, Eto\'o ve Volkan Şen\'i değerlendiren Özdilek, Jahovic\'in hazır olduğunu ancak Eto\'o\'nun sakatlığının sürdüğünü ve 10-12 gün sonra hazır olacağını söyledi. Eto\'o\'nun sakatlığına rağmen oynamak istediğini hatırlatan Özdilek, \'\'Önümüzde 15 maç var. Onun için oyuncularımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Volkan da bir süredir oynamıyor. Ona da bakıp ona göre değerlendireceğiz\" dedi. Özdilek, özellikle kendi sahalarındaki maçta Jahovic ve Eto\'o forvet hattıyla sahaya çıkmayı planladıklarını, takıma katılan yeni oyuncularla birlikte de oyun sisteminde değişiklikler yapacağını belirtti.