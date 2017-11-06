T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Atık toplayanların el arabalarını yaktılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çöplerden geri dönüşebilen atıkları toplayan kişilerin, inşaattan malzemeleri almasına tepki gösteren işyeri sahibi U

06 Kasım 2017 21:53

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, çöplerden geri dönüşebilen atıkları toplayan kişilerin, inşaattan malzemeleri almasına tepki gösteren işyeri sahibi U.M. dövüldü. U.M.\'nin yakınları el koydukları el arabalarını ateşe vererek yaktı.

Olay, cumartesi günü Körfez Yeni Yalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. U.M.\'nin inşaatından yaklaşık 10 bin TL değerindeki makine ve inşaat malzemesinin çalınması nedeniyle inşaatta bekledi. U.M. iddiaya göre inşaata el arabaları ile gelen atık inşaat malzemelerini almak isteyen kişilerle tartıştı. 3 kişinin yakınları da gelirken, U.M. dövüldü ve aldığı bıçak darbesi ile hafif yaralandı. Kaçan 3 kişi yakalanırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına tepki gösteren U.M.\'nin yakınları olay sırasında el koydukları 3 el arabasının çuvallarını ateşe vererek yaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHA KOCAELİ KörfezOlayKörfez Yeni Yalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu CaddesiTLKaçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24