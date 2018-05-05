(Görüntülü Haber) Atık depolama alanında metan gazından çamur taştı, karayolu kapandı

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi\'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurlarının depolama alanından yola taşması nedeniyle Denizli- Uşak Karayolu ulaşıma her iki yönden kapandı. Olay, dün (cuma), Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi atık depolama alanında meydana geldi. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi\'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle, dün saat 19.30\'da çamur taşması meydana geldi. Arıtma çamurları, depolama alanından taştı. Saat 03.00\'te Denizli- Uşak Karayolu\'na indi. Taşan çamur, yol çalışması nedeniyle tek şeritten gidiş- dönüş olarak verilen yolu ulaşıma kapadı. Bölgedeki temizleme çalışmaları sürüyor. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle sulu arıtma çamurlarının depolandığı alandan taştığını, atık su ve yağmur suyu kanallarını tıkandığını belirtti. Karahallı, Kanalların tıkanması sonucu sulu çamurlar, bölge dışına, Uşak-Denizli Karayolu\'na taşmıştır. İlk önlem olarak Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından fabrikalardaki sulu işlenti durdurulmuştur dedi. KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Taşma ile ilgili kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Karahallı, Uşak Valimiz Salim Demir\'in başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü, Karayolları Uşak Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Müdürlüğü, Karma OSB Başkanlığı ve Uşak-Çivril Karayolu yapımını üstlenen Doğusan firması yetkililerinden bir kriz masası oluşturulmuştur. Kriz masası sorunu hızla çözümleyecek acil önlemleri almaktadır dedi. Kısa süre içerisinde Uşak-Denizli Karayolu temizleneceğini ifade eden Karahallı, trafik akışının normale döneceğini ve kötü koku salınımı önleneceğini belirtti.