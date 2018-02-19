(Görüntülü Haber) Ata'ya 500 metrelik mektup (2)

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi\'nce, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesiyle rekor denemesi başlatıldı. Müzeyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk\'e ithafen 500 metre uzunluğunda mektup yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tamamlanacak mektup için Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvurulacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından eylül ayında hizmete açılan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\'nde, \'Karşıyakalı Çocuklar Atatürk\'e Mektup Yazıyor\' projesi hayata geçirildi. Kısa süre önce başlatılan uygulamaya, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar, müzeyi ziyaret ederek, 500 metrelik kağıt rulosu üzerine Atatürk\'e dair duygu ve düşüncelerini yazacak. Yüzlerce öğrenci, Atatürk için tek yürek olup, birbirinin satırlarını devam ettirecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde rulonun tamamlanması hedefiyle kesintisiz dev mektup oluşturulacak. ATA\'YA ARMAĞAN Baştan sona çocukların kaleme alacağı mektup, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Anıtkabir\'e götürülecek. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar ve öğrenciler, dev mektup ile birlikte Atatürk\'ün huzuruna çıkacak. Karşıyaka\'nın ve Karşıyakalı çocukların, bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için de girişimler başlatılacak. Mektup, uzunluğuyla dünya rekoruna aday gösterilecek. \'KARŞIYAKA\'YA YAKIŞACAK\' Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, projeye ilişkin \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilke ve devrimleri ışığında yetişen çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Her biri gurur kaynağımız olan evlatlarımızla, sonsuz Atatürk sevdamızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. İlköğretim çağındaki tüm öğrencileri Evrensel Çocuk Müzemize davet ediyor, bu projede yer almaya çağırıyoruz. Bu rekor, Karşıyaka’mıza ve Karşıyaka’mızın aydınlık çocuklarına çok yakışacak\" dedi.