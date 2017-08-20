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(Görüntülü Haber) Atatürk’ün Yalova’ya gelişi SOLOTÜRK gösterisiyle kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 88'inci yıldönümü, ‘Benim Kentim’ dediği Yalova’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

20 Ağustos 2017 02:23

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 88\'inci yıldönümü, ‘Benim Kentim’ dediği Yalova’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti. Atatürk’ün 19 Ağustos 1929 yılında Yalova’ya gelişi nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler ilk olarak Atatürk’ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği ‘Yürüyen Köşk’ önünden Edirne Belediye Bandosu ekibinin de katıldığı yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Yalova Kent Müzesi’nde ‘Atatürk ve Yalova’ konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. SOLOTÜRK NEFES KESTI Kutlamalarda en büyük ilgiyi ise Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün F-16 uçağı ile yaptığı gösteri gördü. Alana toplanan binlerce vatandaş, jet uçağı ile yapılan akrobatik hareketleri cep telefonlarına kaydetti. SOLOTÜRK pilotu Yüzbaşı Erhan Günar’ın F-16 uçağı ile yaptığı gösteri, adeta nefes kesti.

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