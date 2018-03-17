(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Mersin'e gelişi kutlandı

MERSİN, (DHA) BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mersin\'e gelişinin 95\'inci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Mersin Garı\'ndaki törene Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, CHP Milletvekili Fikri Sağlar, Hüseyin Çamak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Kerim Tufan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Vali Su, trenle gelen temsili heyetten Türk Bayrağını öperek teslim aldıktan sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Alanı\'na kadar yürüdü. Buradaki resmi törende İstiklal Marşı ve çelenk sunumlarının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tufan, Mersin?e büyük bir değer veren Atatürk, ilimizi tam 10 kez ziyaret etmiştir. İçinde bulunduğumuz yıl Atatürk?ün Mersin?e ziyaretinin 100?ncü yılıdır. İnşallah kasım 2018?de görkemli bir organizasyonla bu ziyaretin 100?ncü yılını hep birlikte coşku ile kutlayacağız dedi. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Mersin Üniversitesi öğrencileri birer gösteri yaptı. TARSUS\'TA TÖREN Tarsus İlçesi\'nde düzenlenen törende ise Atatürk Treni\'nin vagonundan temsili olarak Atatürk portresi ile inen 4 gaziyi, Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkanı Şevket Can çiçeklerle karşıladı. Temsili karşılamanın ardından katılımcılar Cumhuriyet Alanı\'na kadar yürüdü. Buradaki tören Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrenciler ve gazilerin seslendirdiği şiirlerin okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi ekibinin folklor gösterisi ilgi ile izlendi