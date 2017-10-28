(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Kilis'e gelişinin yıldönümü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis\'e gelişinin 99\'ncu yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.



Törene Vali Mehmet Tekinarslan, Garnizon Komutan ve 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kadir Yeşilkaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda Atatürk Anıtı\'na çelenkler bırakıldı. Kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.