(Görüntülü Haber) Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin 98\'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, daire müdürleri, gaziler, askerler ve öğrenciler ile \'Kayseri\'yi Keşfet\' programı kapsamında kentte bulunan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz katıldı. Düzenlenen tören, Atatürk gençlik koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şöyle dedi:



\"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve muhterem heyeti Kayserimizde ağırladık. Sivas\'tan soğuk ve karlı bir günde 18 Aralık Perşembe günü yola çıkan Gazi Mustafa Kemal, o günkü olumsuz hava şartlarından dolayı ancak 19 Aralık akşamı şehrimize gelebilmişlerdir. Soğuk havaya rağmen Kayserili hemşerilerimiz Mustafa Kemal paşa ve arkadaşlarını coşkulu bir şekilde karşılaşmışlar ve Atatürk\'ün başlattığı milli mücadelenin yanında olduklarını göstermişlerdir. Gazi Mustafa Kemal, 20 Aralık cumartesi günü de Kayseri Belediyesini ziyaret etmiş ve şehrin ileri gelenleriyle görüşmeler yaparak, milli mücadeleyi anlatmışlardır. Mustafa Kemal\'in o çalkantılı dönemde Kayseri\'ye gelerek bu şehrin desteğini alması bu şehre verdiği önemin bir göstergesidir. Kayseri halkı da Mustafa Kemal\'in güvenini boşa çıkarmamış, hür ve bağımsız bir ülke için tek yol olarak gördüğü milli mücadelenin yanında olduğunu ortaya koymuştur.\"



Geçen yıl 17 Aralık\'ta Kayseri\'de 15 askerin bombalı saldırı sonucu şehit olduğunu belirten Çelik, \"15 evladımızın acısı diğer şehitlerimiz gibi hala yüreğimizdedir. Mekanları cennet olsun. Yaşadığımız bu acılar bizleri yıldırmayacak. Aksine birlik ve beraberliğimizi güçlendirecektir. Bulunduğumuz coğrafyaya şekil vermek isteyen dış güçler ve bu güçlerin maşası olan hain terör örgütlerine karşı 98 yıl önce göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği yeniden göstererek devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz\" dedi. Çelik\'in konuşmasının ardından 4\'üncü sınıf öğrencileri Eda Berin Ilgaz ve Beyza Ece Yıldırım Atatürk şiirini okudu. Cumhuriyet Meydanındaki tören şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.



ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ



Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin 98\'inci yıldönümü etkinlikleri Atatürk evinde devam etti. Bu yıl restore edilen Atatürk evi protokolün katılımı ile açıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, şöyle konuştu:



\"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 98 yıl önce 19 Aralık 1919\'da Kayseri\'ye geldiğini biliyoruz. Halkımız büyük bir coşku ve heyecan içinde onu karşılamış ve milli mücadeleye destek vermiştir. Cumhuriyeti kurduktan sonra yapılan yatırımlarla şehrimizde sanayi alt yapısının ilk mimarlarından olmuştur. Onun ilimize gösterdiği teveccühün karşılığında çalışkan, yeniliğe açık ve girişimci Kayseri halkımız boş durmamış, vefa borcunu ödemek üzere birçok başarıya imza atmıştır.\"



Kamçı\'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Atatürk\'ün Kayseri\'ge gelişi canlandırıldı. Öğrenciler İzmir Marşı\'nı okuyarak, gökyüzüne Atatürk için yazdıkları 98 balonu bıraktı. Tören, Atatürk Evi\'nde açılan karma fotoğraf sergisinin gezilmesi ile son buldu.

