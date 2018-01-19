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(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü

İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarı yıl tatili nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti

19 Ocak 2018 23:28

İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarı yıl tatili nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bugün itibariyle başladı. 

Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü. Yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu. 

 

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