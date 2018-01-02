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(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda Kenya'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

02 Ocak 2018 13:52

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Atatürk Havalimanı\'nda Kenya\'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye\'ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Polis ekipleri 28 Aralık\'ta Atatürk Havalimanı\'nda şüpheli kişileri incelemeye aldı. Narkotik polisleri, Kenya Nairobi\'den gelen 24 yaşındaki A.Ç.\'nin 2 valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 34 kilogram 239 gram Khat bitkisi ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.Ç. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

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