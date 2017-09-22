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(Görüntülü Haber) Atatürk Havalimanı'nda İniş Sırasında Uçak Düştü: 4 Yaralı (2)

- Kaza yapan jetten 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi

22 Eylül 2017 02:14

- Kaza yapan jetten 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.


 

Tolga ÖZBEK - Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Atatürk havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı.

Uçağın acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

Düşen uçağın, Atatürk Havalimanı 3-5 pistinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kalkış yaptığı, havalandıktan sonra kaptan pilotun, kuleye iniş takımlarında arıza olduğunu söylediği, bunun üzerine kulenin kaptan pilota acil iniş isteyip istemediğini sorduğu, kaptan pilotun önce acil iniş istemediği, Atatürk Havalimanı\'na 2 mil kala yardım çağrısı yaptığı, uçağın inmeye çalıştığı sırada da piste vurarak kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza yapan jetten 2 pilot, 1 hostes, 1 yolcu olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

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