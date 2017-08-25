T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Atatürk büstüne sopalı saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren 48 yaşındaki Y

25 Ağustos 2017 20:06

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren 48 yaşındaki Y.S., adliyeye sevk edildi. Dün meydana gelen olayın şüphelisi Y.S., gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Y.S., \"Ne çekiyorsunuz. Çekmeyin kardeşim\' dedi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı\'nda yeniden sorgulanan şüpheli, tutuklanma istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Anamur Devlet Hastanesi için sipariş edilen büstün pazartesi günü yerine takılacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatDHAMERSİN AnamurAtatürkDünAnamurEmniyet MüdürlüğüPolislerinNöbetçi Cumhuriyet SavcılığıAnamur Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24