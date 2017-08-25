(Görüntülü Haber) Atatürk büstüne sopalı saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren 48 yaşındaki Y.S., adliyeye sevk edildi. Dün meydana gelen olayın şüphelisi Y.S., gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Y.S., \"Ne çekiyorsunuz. Çekmeyin kardeşim\' dedi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı\'nda yeniden sorgulanan şüpheli, tutuklanma istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Anamur Devlet Hastanesi için sipariş edilen büstün pazartesi günü yerine takılacağı belirtildi.