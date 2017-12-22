(Görüntülü Haber) Atatürk büstüne saldırdıktan sonra polisi aramış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 2 ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali Balduz\'un (30) polisi arayıp, saldırı ihbarında bulununca yakalandığı ortaya çıktı. Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu\'na 11 Aralık\'ta gelen Ali Balduz, Atatürk büstüne tabanca ile ateş ederek olay yerinden ayrıldı. 2 gün sonra da Dumlupınar Mahallesi\'ndeki Kanuni İlköğretim Okulu\'ndaki Atatürk büstüne 3 el ateş edip kaçtı. Saldırının ardından eve giden Balduz, cep telefonundan 155\'i arayıp, \'Kanuni İlköğretim Okulu bahçesinde silah sesleri duydum, Atatürk büstüne ateş edip kaçmışlar\' dedikten sonra evden ayrıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, okul bahçesine gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Atatürk büstüne ateş edildiğini tespit eden polis, daha sonra telefon kayıtlarından ihbar yapılan evin adresine ulaşarak, Balduz\'un nikahsız yaşadığı eşi 26 yaşındaki Şükran T. ile görüştü. Genç kadın ifadesinde, \"Saldırı eşim gerçekleştirmiş olabilir. Aklı dengesi yerinde değil\" dedi. Polis Şükran T.\'ye güvenlik kamera görüntülerini izlettirdi. Genç kadın görüntülerdeki kişinin eşi olduğunu söyledi. NİKAHSIZ EŞİNİ ADLİYE ÖNÜNDE VURMUŞ Polis, yaptığı araştırmada Ali Balduz\'un \'mala zarar verme\' ve \'adam yaralama\' suçlarından 7 ayrı suç kaydı olduğunu, PKK\'nın da sokak gösterilerine katılmaktan hakkında 4 kez işlem yapılığını, 2 ay önce de cezaevinden çıktığını tespit etti. Ayrıca saldırganın 9 Ocak\'ta da Şükran T.\'yi adliye karşısında ayağından vurduğunu, \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada \'Cezalandırılmamı talep ediyorum\' diyen Balduz\'un 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildiği belirlendi. \'PKK\'LIYIM, SANSASYONEL EYLEM YAPMAK İSTEDİM\' 14 Aralık\'ta düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının üzerinden olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Balduz, emniyetteki sorgusunda, \"O an uyuşturucu kullanmıştım. PKK\'lıyım, sansasyonel bir eylem yapmak istedim, büste o yüzden ateş ettim\" dedi. Balduz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.