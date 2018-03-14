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(Görüntülü Haber) Atatürk Anıtı önüne bırakılan şüpheli kutu boş çıktı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Atatürk Anıtı önünde şüpheli görülen kutu, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı

14 Mart 2018 21:45

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Atatürk Anıtı önünde şüpheli görülen kutu, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Kutunun boş olduğu belirlendi.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde boş kutuyu görenler, şüphelenip, polise ihbarda bulundu. Caddeye gelen polis ekipleri, Atatürk Anıtı\'nın çevresine şerit çekip, güvenlik tedbiri alındı. İhbar üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, hazırladığı fünye ile kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin cep telefonlarına kaydettiği patlamadan sonra incelenen kutunun boş olduğu belirlendi.
 

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