(Görüntülü Haber) Atasoy : Enerji ithalatı karşımıza koz olarak sunulabiliyor

Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi ve Detay Fuarcılık işbirliğiyle yapılan Doğalgaz, Klima ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı, Cam Piramit\'te ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Antalya\'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğalgaz, Klima ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı açıldı. Geçen yıl 78 markayı tüketiciyle buluşturan fuarda bu yıl 70\'e yakın firma, 58 stantta yerini aldı. Fuarda katılımcıların yüzde 65\'ini mühendislik ve doğalgaz taahhüt firmaları oluştururken, yüzde 20\'sini kombi, ısı pompası, merkezi ısıtma sistemi ve yerden ısıtma sistemi satıcıları, baca sistemi satıcıları oluşturuyor. Fuarın yüzde 10\'luk kısmında ise klima ve iklimlendirme sektörü firmaları tanıtımda bulunuyor. Fuarın açılışında konuşan Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Lokman Atasoy, Türkiye\'nin tükettiği enerjinin yüzde 70\'ini ithal ettiğini belirterek, Bu ülkemiz için çok ciddi bir dezajantaj. Hatta zaman zaman bu enerji karşımıza politik bir güç, bir tehdit, bir koz olarak da sunulabiliyor. Dolayısıyla bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için enerjisini mümkün mertebe kendi öz kaynaklarından temin edebilmesi lazım dedi. Lokman Atasoy, enerji politikalarını sürdürülebilir kılmak için çevre dostu olan güneş, rüzgar, biyokütle, dalga, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini, gelişmiş ülkelerin de bunu esas aldığını sözlerine ekledi. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş da ülkemizin enerji kıtlığı içerisinde olduğunu belirterek, binaların altyapısında yalıtıma özel önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve stantlar ziyaret edildi. Fuar, 10 Eylül\'e kadar açık kalacak.