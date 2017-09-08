T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ataşehir'de yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı

08 Eylül 2017 12:15

Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR\'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı. Olay gece 23.00\'te meydana geldi. 10. Sokak\'tan Karadeniz Caddesi\'ne inen Ramazan Evren yönetimindeki 34 AF 6588 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halindeki İsmail Telli yönetimindeki 34 M 1482 plakalı Küçükbakkalköy- Kadıköy hattında çalışan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsün içinde mahsur kalan yolcular, çevredeki vatandaşlar minibüsün camları kırılarak kurtarıldı Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları caddeye bağlanan aracın süratli olduğunu ve yola kasis yapılması için defalarca başvurduklarını söyledi. ANNE AĞLAYARAK GELDİ Öte yandan kjazada hafif yaralanan bir kızın annesine kazayı haber vermesi ve ardından annesinin ağlayarak panik içinde kaza yerine gelmesi kameralara yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİATAŞEHİROlaySokak Karadeniz CaddesiRamazan EvrenAFTelliKüçükbakkalköy KadıköyGörgüANNE AĞLAYARAK GELDİ Öte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24