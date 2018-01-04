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(Görüntülü Haber) Ataşehir'de otoparkta toprak kayması (Ek)

Cengiz ÇOBAN -  Ramazan EĞRİ/İSTANBUL; (DHA) Ataşehir'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi

04 Ocak 2018 19:27

Cengiz ÇOBAN -  Ramazan EĞRİ/İSTANBUL; (DHA) Ataşehir\'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi. Askıda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde Barbaros mahallesi Şebboy sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi.  Arazinin hemen yanındaki inşaata ait temel kazıklarında toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatın hemen bitişiğindeki otopark olarak kullanılan boş arazide araçlar askıda kaldı. İnşaat alanına düşme tehlikesinde bulunan araçlar otoparka çağrılan çekicilerle kurtarıldı. Otoparktaki diğer araçlar da sürücüleri gelerek otoparktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevkedildi.  Çökmenin olduğu alan güvenlik şerdi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, vatandaşları çökmenin olduğu alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışması devam ediyor

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