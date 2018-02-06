T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya(36) silahla vurularak öldürüldü

06 Şubat 2018 12:41

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR\'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya(36) silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 21.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi\'nde bulunan sitenin B Blok 25 numaralı dairesinde gerçekleşti. Edinilen Bilgiye göre silahlı kişi yada kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya\'nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya\'ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya\'yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya\'nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALRamazan EĞRİATAŞEHİRAbdülkadir Kaya36OlayAtaşehir Mevlana MahallesiBlokEdinilen BilgiyeKayaKapıyıAldığıSilahDurumuVücudunaCinayetAbdülkadir KayaKartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi MorguOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24