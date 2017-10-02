(Görüntülü Haber) Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırgan yakalandı (3)

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. adlı kadına yumruklu saldırıda bulunduğu güvenlik kameralarına yansıyan kişi gözaltına alındı. Görüntülerde net anlaşılan ayakkabısının bir binada görülmesi üzerine adresinin tespit edilen şüpheli Hakan D.\'nin Tıp öğrenicisi olduğu öğrenildi. YAKLAŞIK 200 KAMERA İNCELENDİ Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.\'ye omuz attıktan sonra yumruklu saldırıda bulunan kişiye ulaşmak için yaklaşık 200 güvenlik kamerası inceledi. Görüntülerden yola çıkılarak şüphelinin Ferhatpaşa Mahallesi\'ndeki evinin sokağı tespit edildi. ŞÜPHELİNİN EVİ AYAKKABILARINDAN TESPİT EDİLDİ Sokakta arama yapan ekipler, yaklaşık 20 binayı gezdi ve çevrede şüphelinin eşkâlini sordu. Görüntülerde net bir şekilde belli olan ayakkabıları bir dairenin girişinde gören ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Adreste yapılan aramanın ardından yakalanan Hakan D. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ne getirildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan D., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hakan D.\'nin polisteki işlemleri sürüyor.